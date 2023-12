Ucraina: prossima conferenza su ricostruzione si terrà in Grecia nel febbraio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina si terrà ad Atene, in Grecia, il 15 febbraio del 2024. È quanto ha reso noto il rappresentante speciale del ministero degli Esteri greco per l'Ucraina, Spyridon Lambridis, citato dall’agenzia di stampa “Rbc”. Nel corso di un incontro con il capo di gabinetto del Consiglio dei ministri ucraino, Oleg Nemchinov, Lambridis ha spiegato che durante la conferenza si discuteranno i vari aspetti di pianificazione e finanziamento dei progetti di ricostruzione, con la partecipazione di imprese greche e ucraine, nonché di agenzie europee. I partecipanti alla conferenza discuteranno in particolare del meccanismo istituzionale per coinvolgere le imprese nei progetti di ricostruzione dell'Ucraina e della possibilità di cooperazione nei vari settori, come quelli relativi a edilizia, trasporti, logistica, energia, tecnologia, informatica o assistenza sanitaria. (Kiu)