Manovra: Messina (Intesa-Sanpaolo), garantisce stabilità dei conti pubblici

- E' evidente che in un Paese che ha il debito pubblico che ha l'Italia le manovre debbano essere costruite in modo da garantire una stabilità dei conti pubblici. Lo ha affermato l'ad di Intesa-Sanpaolo Carlo Messina durante l'evento 'L'Alfabeto del futuro' in corso al Grattacielo del gruppo bancario a Torino. "La manovra di contrazione che ha consentito la riduzione della pressione fiscale che consente di avere più potere d'acquisto è vero che è una manovra transitoria, ma intanto è una manovra che ci consentirà nel 2024 di poter avere un contributo positivo alla crescita del Pil", ha concluso. (Rpi)