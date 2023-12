Medio Oriente: Borrell, a Gaza carneficina come è successo in Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunità internazionale sta sempre di più alzando la voce per chiedere che questo orrore cessi. Ho viaggiato nella regione, ho incontrato i leader israeliani e palestinesi e molti altri attori regionali. E su questo abbiamo un'agenda concreta. Chiediamo la liberazione di tutti gli ostaggi, di porre fine a questa catastrofe umanitaria provocata dall'uomo, di cercare una soluzione per il giorno dopo il conflitto, di fermare gli insediamenti illegali e le aggressioni contro i palestinesi in Cisgiordania", ha poi ribadito Borrell. "Quando 30 anni fa furono firmati gli accordi di Oslo, i coloni in Cisgiordania erano quattro volte meno numerosi di oggi, il che rende molto più difficile la soluzione dei due Stati", ha aggiunto. Inoltre, ha proseguito l’Alto rappresentante, è necessario "evitare le ripercussioni di questo conflitto nella regione, cosa che sta diventando sempre più difficile, oltre che combattere l'antisemitismo, ma anche l'islamofobia e la palestinofobia, in Europa e altrove". Il diritto di criticare le azioni di Israele non significa essere antisemiti, ha poi sottolineato l'Alto rappresentante europeo. "Penso che si abbia il diritto di criticare lo Stato di Israele, il governo dello Stato di Israele, senza essere qualificati come antisemiti. Ho criticato il governo di Franco nel mio Paese quando era una dittatura senza essere anti spagnolo", ha spiegato Borrell. In particolare, ha continuato, si può avere il diritto "di difendere la soluzione dei due Stati senza essere contro l'esistenza dello Stato di Israele". “È necessario continuare a lavorare affinché i partner internazionali e regionali cerchino una soluzione politica che possa essere la soluzione dei due Stati, ma il dibattito è aperto. Se si hanno altre soluzioni discutiamone. Ma non vorrei che Gaza diventasse una nuova Mogadiscio, o un luogo privo di legge e ordine, che potrebbe essere la culla di ogni tipo di violenza e di movimenti terroristici e di migrazione irregolare", ha concluso Borrell. (Beb)