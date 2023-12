Alitalia: Consiglio di Stato, dipendenti hanno diritto ad accedere ad atti cessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti ex Alitalia hanno diritto per ragioni difensive ad accedere agli atti e ai documenti afferenti il processo di cessione, senza che si possano accampare esigenze di segretezza commerciale e industriale e senza che possano ritenersi compromessi gli interessi di natura professionale, finanziaria, industriale e commerciale di Ita o Alitalia. Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza odierna, dove, in riforma di una sentenza del Tar capitolino, ha accolto il ricorso di un lavoratore (sez. quinta sentenza n. 10498/2023) al quale gli atti erano necessari per sostenere in giudizio il suo diritto a mantenere il posto che aveva in Alitalia in Ita. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che, ai fini del bilanciamento tra l’interesse difensivo del lavoratore che aveva chiesto i documenti per tutelare in sede civile il suo diritto all'assunzione, e la tutela della riservatezza opera il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente a condizione della sussistenza in concreto dei presupposti generali previsti in materia di accesso. Il detentore dei documenti e il giudice amministrativo non devono svolgere una loro valutazione sull'ammissibilità o influenza o decisività del documento richiesto in giudizio, poiché tale decisione compete al giudice dinanzi al quale gli atti ed i documenti ottenuti con l'accesso saranno esibiti. Al lavoratore e al suo difensore è sufficiente evidenziare nell'istanza un "sia pur minimo" collegamento tra la richiesta degli atti e lo scopo difensivo. (segue) (Rin)