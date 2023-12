Alitalia: Consiglio di Stato, dipendenti hanno diritto ad accedere ad atti cessione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infatti, non poteva pretendersi dal lavoratore l'onere, con riguardo ad ogni singolo atto o documento, di indicare in modo specifico e dettagliato la strumentalità della sua richiesta, perché "si tratterebbe di un livello di dettaglio non compatibile con la condizione di non conoscenza dei documenti e di necessità di ricerca degli stessi. Il difensore del lavoratore, Antonino Galletti, amministrativista romano ed ex presidente dell'Ordine forense capitolino, ha dichiarato di essere particolarmente soddisfatto della decisione dei giudici d'appello "perché hanno correttamente riconosciuto la sacralità dei diritto di difesa scolpito all'art. 24 della nostra Costituzione che in questo caso si coniugava con la tutela del diritto al lavoro". Secondo Galletti "si tratta di diritti certamente prevalenti sulle esigenze di riservatezza degli operatori commerciali almeno per l'ipotesi in cui siano strumentali a garantire la pienezza ed effettività dell’attività difensiva". (Rin)