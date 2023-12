Spagna: commissario Ue Reynders, ottimo dialogo con governo su legge amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla legge sull'amnistia in Spagna, la Commissione europea non ha cambiato posizione dalla prima lettera inviata al governo di Madrid. Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Giustizia di Bruxelles. "Abbiamo chiesto di ricevere il testo del disegno di legge, poi abbiamo detto che avevamo ancora alcune domande. Sono molto lieto di dire che siamo impegnati in un ottimo dialogo con il governo spagnolo e con le autorità governative spagnole sul contenuto del testo, e continueremo questo dialogo", ha detto il commissario Ue. "È un processo interno alla Spagna e, prima di tutto, dobbiamo vedere che tipo di decisione prenderà il Parlamento spagnolo. Perché abbiamo sempre detto che la questione catalana è una questione spagnola e che deve essere risolta in linea con la costituzione spagnola", ha aggiunto. "Alla fine del processo, adotteremo la nostra valutazione, ma è solo alla fine che sarà possibile avere un testo definitivo adottato dal Parlamento", ha concluso Reynders. (Beb)