21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala, l'assessora allo Sviluppo Economico e politiche del lavoro Alessia Cappello, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e il presidente di Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano) Giacomo Errico partecipano all'inaugurazione del Mercatino di Natale in Duomo.Angolo fra piazza del Duomo e via Carlo Maria Martini, ex via Arcivescovado (ore 10:30)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione del programma 2024-2025 del Pirelli Hangar Bicocca.Pirelli Hangar Bicocca, via Chiese, 2 (ore 11:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra di Patrizia Mussa "Teatralità - Architetture per la meraviglia", a cura di Antonio Calbi, promossa da Comune di Milano-Cultura, prodotta da Palazzo Reale e Studio Livio, con il sostegno di Gemmo SpA.Palazzo Reale, Piano nobile, Piazza del Duomo, 12 (ore 12:30)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione della mostra "Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo", a cura di Simone Facchinetti e Arturo Galansino.Gallerie d'Italia, Piazza della Scala, (ore 18)Gli assessori Lamberto Bertolé (Welfare), Elena Grandi (Verde), Marco Granelli (Protezione civile), Gaia Romani (Partecipazione), partecipano, in occasione della 38esima Giornata Internazionale del Volontariato, e nell'ambito del convegno "Il volontariato a Milano. Ispirare e costruire insieme il futuro della nostra comunità metropolitana", alla cerimonia di consegna delle pergamene a volontarie e volontari di "Insieme per il verde".Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università Statale, Aula 10, Via Conservatorio 7 (ore 18:30)REGIONE15esima Conferenza Nazionale sulla Cyber Warfare dal titolo "Quali azioni per una vera difesa Cyber dopo decenni di attacchi?”. Intervengono tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani; l’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi e il Segretario del Copasir Ettore Rosato.Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci, via Filzi, 22 (ore 9)L'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, interviene al convegno "educare alle differenze nell'ottica della prevenzione a ogni forma di estremismo violento nelle scuole della Lombardia" organizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale.Palazzo Pirelli, auditorium Gaber, piazza Duca d'Aosta (ore 9:30)Si riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa all'evento "Fianco a fianco" organizzato da Regione Lombardia in occasione della Giornata mondiale del volontariato.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza città di Lombardia, 1 (ore 10)L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'avvio del dibattito pubblico sul raddoppio ferroviario Codogno-Piadena.Palazzo Lombardia, Ingresso N4, Sala Solesin, primo piano, Piazza Città di Lombardia (ore 10:30)Il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, interviene alla presentazione della stagione sportiva agonistica 2023/2024 FISIP, Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici.Palazzo Lombardia, Sala stampa, ingresso N1, 11esimo piano, piazza città di Lombardia 1 (ore 11)Il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, visita la start up Oneday.Oneday, viale Cassala, 30 (ore 16:30)Il sottosegretario alla presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, interviene alla consegna delle Benemerenze CONI.Cittadella dello Sport, via Monte Gleno, 2/L, Bergamo (ore 18:30)L'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, interviene alla presentazione di "Condomicio Academy", un progetto nato nel 2019 per imparare le strategie per gestire hotel per gatti senza gabbie.Condomicio Academy via Edison, 53 A/B Novate Milanese (ore 19)VARIEPresentazione del progetto di ricerca, "Digestione anaerobica, microalghe e biostimolanti: sviluppo di una nuova filiera sostenibile in agricoltura" realizzato da A2A in collaborazione con il Polo delle Microalghe – Istituto Spallanzani, Politecnico di Milano e Università degli studi di Milano Bicocca – dedicato al ruolo della digestione anaerobica, delle microalghe e dei biostimolanti per una filiera agricola sostenibile. Nel corso del convegno vengono illustrati i risultati della ricerca per lo sviluppo di una nuova filiera sostenibile in agricoltura.Istituto Spallanzani, Rivolta d'Adda/Cr (ore 9)Evento "La risorsa idrica: le sfide e le opportunità per i territori", organizzato da Utilitalia. Intervengono, tra gli altri, il ministro delle infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini (in video collegamento)Teatro sociale, Via Cavallotti 20, Brescia (ore 9:30)Evento organizzato da Assolombarda “Ma ci sarà ancora la casalinga di Voghera?”. Intervengono, tra gli altri, Antonio Calabrò, presidente Fondazione Assolombarda e Museimpresa, Germano Lanzoni, interprete de “Il Milanese Imbruttito”, la Direttrice artistica del Teatro Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah (in video), e il sondaggista Nando Pagnoncelli (in video).Teatro Sociale, Via Emilia, 65 Voghera/Pv (ore 10:30)Conferenza stampa del gruppo Tecnocasa dedicata al comparto industriale-commerciale italiano.Diretta streaming (ore 11)Evento "Le opinioni delle Pmi sulla Cybersecurity: cosa dicono i numeri" durante il quale vengono presentati i risultati della ricerca commissionata a Cerved Group e condotta su un campione rappresentativo di 800 PMI.Sede Grenke, Via Gaetano de Castillia, 23 (ore 11)Webinar "Mercato & Dintorni: ripresa o stagnazione?", appuntamento dedicato alla congiuntura siderurgica a cura di Siderweb.diretta streaming su Zoom (ore 11)Evento "Disabilità e accessibilità: le politiche in Lombardia e a Milano". Intervengono, tra gli altri, Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Lamberto Bertolè, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, e Franco Lucente. assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia.Politecnico di Milano, aula magna del Rettorato, Campus Leonardo, Piazza Leonardo da Vinci, 32 (ore 17:30)Presentazione dell’ultimo libro sul Duomo di Como, “Cattedrale di Luce” del fotografo Carlo Pozzoni con il professor Andrea Stabellini. Intervengono, tra gli altri, il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni.Pontificio Collegio Gallio, Via Gallio 1, Como (ore 20:45) (Rem)