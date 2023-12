Governo: Nevi (FI), Salvini alleato solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra alleanza con Salvini si basa su un contratto firmato con i nostri elettori e che stiamo attuando fedelmente. E' un alleato solido che non mette in discussione i principi fondamentali della nostra collaborazione, tra cui il sostegno all'Ucraina e l'adesione all'alleanza atlantica". Lo ha detto l'onorevole Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite a "Metropolis" su Repubblica Tv. "Ha sostenuto le decisioni sia in Consiglio dei ministri che in Parlamento, confermando la coerenza del nostro governo, penso infatti che Salvini sia più in sintonia con noi che con alcuni partiti di identità e democrazia in altri Paesi. Non abbiamo alcun problema con lui e non ci sono divergenze sostanziali nelle posizioni che ha assunto. Al contrario, vediamo alcune difficoltà in Ue con il Pse, che sta prendendo una direzione più orientata a sinistra per questo, nella prossima campagna elettorale, inviteremo i cittadini a votare per noi al fine di governare senza il Pse", ha concluso. (Rin)