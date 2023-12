Roma: assessora Ambiente, abbattimenti alberature inevitabili per tutela pubblica incolumità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alberi "sono organismi viventi e il loro ciclo vitale comporta un inizio e una fine" per questo gli abbattimenti previsti dal Comune di Roma "sono resi inevitabili da ragioni di tutela della pubblica incolumità". Lo afferma in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, replicando a un messaggio condiviso sui social dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Su Facebook, infatti, oggi Sgarbi ha affermato: "Non si può consentire al Comune di Roma di devastare la città in questo modo. Gli alberi sono sacri. Chi abbate un albero uccide una vita". La replica è arrivata in una nota da Alfonsi, che ha spiegato: "Proprio perché gli alberi sono organismi viventi il loro ciclo vitale comporta un inizio e una fine. Non si tratta, quindi, di creature immortali. Gran parte degli alberi di Roma ha almeno settant'anni di età e ogni anno che passa, anche a causa dei cambiamenti climatici, vi è un inevitabile peggioramento della stabilità delle alberature, con una inevitabile ricaduta sui rischi potenziali per la pubblica incolumità. Un caso evidente - ha aggiunto - è appunto quello accaduto a Piazza Venezia lo scorso luglio con lo schianto di due pini centenari risultati, tra l'altro, danneggiati da lavori stradali che, negli anni, ne hanno reciso le radici". (segue) (Com)