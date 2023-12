Yemen: Usa, lavoreremo con alleati per rispondere agli attacchi Houthi nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a sostenere una soluzione pacifica al conflitto in Yemen, e stanno lavorando con gli strumenti diplomatici che hanno a disposizione. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Continueremo a lavorare con i nostri alleati per rispondere agli attacchi delle milizie Houthi, che minacciano la libertà di navigazione e l’economia globale”, ha detto. (Was)