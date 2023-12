Milano: Sala, momento di trasformazione profonda, porterà contributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La classifica del Sole 24 ore “ci conferma le cose che sappiamo nel bene e nel male su Milano, in un momento di trasformazione profonda. Città come Milano “sono città obbligate a cambiare. Questa trasformazione porta però tanti contributi al Paese, tanto lavoro e servizi che funzionano.” Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto in videocollegamento all’evento di presentazione dell’indagine delle province per qualità di vita de Il Sole 24 Ore, che vede il capoluogo lombardo all’ottavo posto. Quello che serve fare “è pensare a fondo per capire meglio le cause”, ha spiegato Sala perché le trasformazioni “portano anche problematiche che hanno le grandi città internazionali”. Il tema della sicurezza “è un tema, ma non l’unico. Le case, l’altro lato del successo, costano molto. Sull’ambiente dobbiamo continuare a lavorare” ha poi riepilogato Sala. Tuttavia, a Milano, proporzionalmente agli abitanti, le denunce sono elevatissime. Le classifiche sulla sicurezza “non vanno prese come oro colato, sulla singola voce – ha risposto Sala - ma attivare una riflessione”. “Credo che a me e agli altri sindaci e sindache, la cosa che scocci è quando si viene accusati di non comprendere la realtà. L’ultima campagna l’abbiamo basata sull’assumere più vigili e l’abbiamo fatto”, per questo secondo il Sindaco, per i Primi Cittadini “è impossibile che non essere consapevoli dei problemi. Il tema è prendere soluzioni che si adattino al momento storico”. La classifica “ci fa dire che stiamo lavorando sui punti giusti. Andremo avanti a fare quello che stiamo facendo. Credo che in questo momento storico per Milano essere all’ottavo posto è eccezionale” ha evidenziato Sala. Per il 2024 le sfide di Milano sono principalmente due: continuare un percorso di sistemi per la mobilità in città, perché “dobbiamo ridurre numeri di macchine che circolano a Milano che piaccia o no. Questo è quello che devono fare le grandi città” ha riferito il sindaco di Milano. “Milano dà un esempio, ma dare l’esempio si paga in consenso. L’altra questione, invece, è la sicurezza” ha concluso Sala. (Rem)