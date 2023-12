Germania: a breve verranno depositate le accuse contro i golpisti del principe di Reuss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno depositate “a breve” le accuse contro i golpisti di estrema destra che facevano capo al principe Enrico XIII di Reuss, intenzionati ad attuare un colpo di Stato in Germania per instaurare un regime autoritario ispirato all'impero tedesco del 1871-1918, con lo stesso aristocratico come reggente. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, secondo cui i capi di imputazione comprendono alto tradimento, fondazione, appartenenza e sostegno a un gruppo terroristico nonché pianificazione di un colpo di Stato. Le accuse verranno sollevate a circa un anno dall'operazione di polizia “Kangal” che, effettuata il 7 dicembre 2022 in Germania, Italia e Austria, portò a sgominare Il Consiglio, l'organizzazione eversiva guidata da Enrico XIII. Furono 52 i golpisti che vennero arrestati allora, tra cui il principe di Reuss, mentre altri furono catturati nei mesi successivi Ora, l'incriminazione dovrebbe colpire l'aristocratico e altri 26 eversori, su un totale di 69 accusati. Intanto, ricerche effettuate da “Ard” e dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung” gettano luce sui preparativi concreti per un colpo di Stato nel Consiglio, nonché sulle “follie” dei suoi militanti, in gran parte estremisti di destra del movimento dei “cittadini dell'Impero”. (segue) (Geb)