Germania: a breve verranno depositate le accuse contro i golpisti del principe di Reuss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per esempio, elementi esoterici e soprannaturali si riscontrano nella cerchia ristretta del principe di Reuss, che aveva come consiglieri un veggente e un'astrologa. Inoltre, per essere ammessi nel Consiglio, si dovevano superare esami astrologici. I golpisti avrebbero poi condiviso le teorie cospirative del movimento QAnon, tra cui quella che vede bambini tenuti prigionieri da una élite mondiale in dei cunicoli sotterranei. I minori dovrebbero essere liberati da una “Alleanza” di combattenti sia terrestri sia soprannaturali, che avrebbe dovuto garantire anche l'accettazione di Reuss e dei suoi “ministri” come governo di transizione in Germania dopo il golpe. Intanto, gli indagati respingono le accuse, sostenendo che il colpo di Stato sarebbe stato attuato dalla “Alleanza”. Al riguardo, l'avvocato del principe di Reuss afferma che il suo assistito avrebbe agito “soltanto dopo l'intervento” di questo esercito segreto. Pertanto, come osservato dal legale, “se l'Alleanza non esistesse, non sarebbe successo nulla” in Germania. (segue) (Geb)