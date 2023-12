Germania: a breve verranno depositate le accuse contro i golpisti del principe di Reuss (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante queste idee “spesso deliranti”, Il Consiglio si era dotato di una componente paramilitare, le Compagnie per la difesa della patria reclutate tra militari in servizio e a riposo delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), nonché tra i riservisti. Ulteriore bacino di reclutamento erano i veterani dell'Armata popolare nazionale (Nva) della Repubblica democratica tedesca. Oltre alla “sorveglianza attiva delle aree urbane”, le milizie del principe di Reuss avrebbero dovuto essere responsabili della “neutralizzazione delle forze controrivoluzionarie di sinistra e dell'Islam”, nonché della “prevenzione delle attività partigiane”. In tale prospettiva, un militare in servizio nel Comando forze speciali dell'esercito (Ksk) aveva elaborato piani concreti per la strutturazione delle Compagnie di difesa della patria, nonché per l'acquisto di apparecchiature radio, armi, munizioni e veicoli. Oltre che tra i militari, l'organizzazione del principe di Reuss aveva reclutava nell'estrema destra, da dove proviene un ex soldato del Ksk che si sarebbe vantato di poter prendere d'assalto il Bundestag con altri 30 golpisti. L'ordine sarebbe arrivato direttamente dal principe di Reuss, il cui avvocato nega questa ricostruzione sostenendo che, se fosse vera, “vi sarebbe motivo” per sottoporre il proprio assistito a una perizia psichiatrica.. A ogni modo, tra i golpisti più vicini a Enrico XIII vi è Birgit Malsack-Winkemann, dal 2017 al 2021 deputata al Bundestag del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd). All'opposizione al parlamento federale, la formazione è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence tedesca. (segue) (Geb)