Germania: a breve verranno depositate le accuse contro i golpisti del principe di Reuss (4)

- Arrestata durante l'operazione “Kangal” e da allora detenuta, Malsack-Winkemann ha realizzato foto e video all'interno del Bundestag sia mentre era deputata sia una volta cessata dall'incarico. L'accusata ha affermato che si tratta di materiale pertinente a un “normale tour turistico” nel parlamento federale e ha negato aver partecipato attivamente al piano per darvi l'assalto. Al riguardo come nota “Ard”, non è chiaro “se e quanto seriamente” gli affiliati al Consiglio abbiano portato avanti questo progetto. Diversi sospetti eversori hanno dichiarato che l'attacco al parlamento federale sarebbe stato condotto dalla “Alleanza” o che il piano era stato abbandonato dall'organizzazione del principe di Reuss. Tuttavia, un'altra delle figure principali del Consiglio, Ruediger von Pescatore, avrebbe dichiarato durante una riunione tenuta dai golpisti “a giugno o luglio del 2022” che intendeva assaltare il Bundestag. Da tenente colonnello, von Pescatore comandò il 251mo battaglione paracadutisti dal 1993 al luglio del 1996. Il reparto venne disciolto nel settembre dello stesso anno per confluire in parte nel Ksk. Nel 1997, von Pescatore fu arrestato e condannato per sottrazione di armi dai depositi della Bundeswehr, venendo radiato dal servizio. (segue) (Geb)