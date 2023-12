Usa: Tesoro annuncia nuova task force per il contrasto al traffico di fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato una nuova task force per il contrasto al traffico di fentanyl, sotto il coordinamento dell’ufficio per il terrorismo e l’intelligence finanziaria e la divisione investigativa dell’Agenzia delle entrate (Irs). La segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha affermato in una nota che il contrasto al traffico di fentanyl negli Usa rappresenta una priorità assoluta per l’amministrazione Biden. “Questa nuova task force ci consentirà di coordinare al meglio il contrasto all’epidemia letale che ha colpito il Paese: utilizzeremo ogni strumento a nostra disposizione per combattere i trafficanti”, ha detto. La task force sarà guidata dal sottosegretario Brian Nelson. (Was)