Europee: Paita (Iv), se d'accordo sui temi, andare separati è folle

21 luglio 2021

- Di solito si dice “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”: noi diciamo chi siamo, invece, e a quel punto decidiamo con chi andare. Così Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, intervenendo al convegno "Europee e amministrative, uniti alle prossime elezioni?", con Benedetto della Vedova e Andrea Marcucci a Prato. "Noi siamo per le liste transnazionali, che aveva voluto per primo Marco Pannella. Noi siamo per l'elezione diretta del presidente della Commissione. Noi siamo per avere come commissari non un membro per ogni Paese, ma 18, 20 commissari non di più, attraverso il metodo della rotazione. Noi siamo per il rispetto dello Stato di diritto: chi non lo rispetta, non deve ricevere i fondi europei. Se siamo d'accordo su questo, andare disuniti, noi che ci identifichiamo nella famiglia di Renew Europe, e agevolare gli altri è folle", ha concluso Paita. (Rin)