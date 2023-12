Vigili fuoco: Barelli (FI), a corpo eroico nostra riconoscenza, stima e affetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al corpo dei Vigili del fuoco “va il nostro riconoscimento, il nostro affetto e la nostra stima profonda, per il lavoro che ogni giorno compiono al servizio del Paese, dei cittadini e delle famiglie italiane”. Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. “Sono molti gli episodi di eroismo che legano questo Corpo a momenti difficili e drammatici del nostro Paese, i loro volti e le loro imprese sono immagini fisse per sempre nella nostra memoria e nei nostri cuori. Grazie!", aggiunge. (Rin)