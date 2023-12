© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi lavoreranno con la comunità di intelligence per “valutare eventuali implicazioni per la sicurezza nazionale” derivanti dall’arresto di Manuel Rocha, ex ambasciatore Usa in Bolivia, accusato di avere segretamente agito come agente del governo cubano. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. (Was)