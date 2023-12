Credito: Messina (Intesa-Sanpaolo), tassi interesse odierni ragionevoli rispetto a inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mondo sbagliato è un mondo di tassi negativi. Un mondo in cui i tassi d’interesse oscillano tra il 2 e il 4 per cento è il mondo normale, in cui ognuno deve immaginare di poter vivere e avere i giusti punti di equilibrio. Poi se hanno sbagliato la tempistica per aumentare i tassi d’interesse non lo so dire però oggi che i tassi siano a questi livelli mi sembra assolutamente ragionevole rispetto al livello d’inflazione. Lo ha affermato l'ad di Intesa-Sanpaolo Carlo Messina, intervenuto all'evento ‘L’Alfabeto del futuro’ che si è svolto oggi nel Grattacielo di Intesa-Sanpaolo. "L’inflazione si sta riducendo, mi sembra che l’obiettivo sia molto vicino dall’essere raggiunto, poi se è solo un aspetto di carattere monetario quello che ha generato la riduzione dell’inflazione, o entrino altri temi di economia reale non so dire la proporzione, ma che la manovra di rialzo dei tassi dovesse essere realizzata la vedo come cosa che era necessario fare", ha concluso. (Rpi)