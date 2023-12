Bergamo: Tajani visita Accademia della Guardia di finanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è recato in visita presso l’Accademia della Guardia di finanza Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. L’illustre ospite – riferisce una nota – è stato accolto con gli onori di rito alla presenza dell’Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, Generale di Corpo d’armata Bruno Buratti, e del comandante dell’Istituto, Generale di divisione Paolo Kalenda. Successivamente, il vicepremier è stato accompagnato per una breve visita della nuova sede dell’Istituto nel corso della quale ha potuto apprezzare l’importante opera di riqualificazione posta in essere dell’area degli Ex Ospedali riuniti di Bergamo che ha permesso, a far data dal 27 ottobre 2021, giorno storico dell’inaugurazione, di riunire in un’unica struttura tutti i frequentatori dei corsi di Accademia, Applicazione e Speciali. Nel corso della visita, inoltre, ha avuto luogo un incontro tra il ministro e le massime Autorità della città di Bergamo, tra le quali il Prefetto, il presidente della Provincia, il vice sindaco, il Procuratore della Repubblica, la prorettrice dell’Università, il Questore nonché i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Dopo aver rinnovato i propri apprezzamenti per l’operato della Guardia di Finanza nell’assolvimento dei delicati compiti istituzionali, Tajani si è congratulato con il Generale Ispettore, Bruno Buratti, e con il comandante dell’Istituto, Paolo Kalenda, per la passione, la dedizione e le energie profuse nella formazione del futuro personale dirigente del Corpo, firmando, con apposita dedica, il tradizionale “Libro d’Onore”. Al termine della visita, Tajani ha rivolto un indirizzo di saluto a tutti i corsi di Accademia, Applicazione e Speciali facendo un punto di situazione sul ruolo dell’Italia in ambito internazionale, sulla politica estera del governo e sulle missioni che conducono i militari italiani al di fuori dei confini nazionali. Il ministro ha richiamato l’importanza dei valori che costituiscono le fondamenta della nostra società esprimendo la propria soddisfazione per il lustro che tutti i militari e, in particolare, le Fiamme Gialle danno all’Italia. (Com)