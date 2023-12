Milano: presentazione del Manifesto per lo Sviluppo dei Mercati dei Capitali a Palazzo Mezzanotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi, presso Palazzo Mezzanotte in Milano, l’evento di presentazione del “Manifesto per lo sviluppo dei Mercati dei Capitali”, iniziativa promossa da esponenti delle istituzioni di Assonime, Borsa Italiana, Equita e Università Bocconi, e sottoscritta originariamente da più di 40 firmatari. L’evento ha visto intervenire l’On. Federico Freni, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Marcello Bianchi, Sara Biglieri, Stefano Caselli, Claudia Parzani, Fabrizio Testa, Marco Ventoruzzo e Andrea Vismara, promotori del Manifesto. Ciascuno ha voluto contribuire con analisi e commenti sullo stato dei mercati dei capitali in Italia e sulla necessità di avviare iniziative di sistema che possano trasformarsi in volano per l’intera economia del Paese. Il Manifesto include al suo interno dieci proposte concrete che riguardano gli investitori istituzionali domestici, gli intermediari finanziari, le attività delle autorità di vigilanza e la fiscalità, e hanno l’obiettivo di promuovere una politica industriale articolata e concreta in favore dei mercati dei capitali in Italia. “Nel Manifesto per lo Sviluppo del Mercato, Borsa Italiana insieme ai protagonisti della comunità finanziaria, ha definito 10 temi chiave e le relative proposte, dimostrando ancora una volta che la collaborazione può condurre a progressi significativi. Ora queste proposte sono a disposizione di chiunque voglia portarle avanti insieme a noi, per affrontare le sfide necessarie allo sviluppo dei nostri mercati e renderli sempre più competitivi”. Lo ha dichiarato Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana. “In Italia stiamo assistendo a una fase importante di riforme mirate a rafforzare il mercato dei capitali", ha aggiunto Fabrizio Testa Ad di Borsa Italiana. (Com)