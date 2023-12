Regno Unito: ministro Interno promette azioni più vigorose per ridurre immigrazione legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno britannico, James Cleverly, ha dichiarato che il governo intraprenderà "azioni più vigorose" rispetto a qualsiasi amministrazione precedente per ridurre l'immigrazione nel Paese. Durante il suo intervento alla Camera dei comuni, Cleverly ha dichiarato che la migrazione legale nel Regno Unito è troppo alta, affermando che il governo ora dispone di un sistema di immigrazione post-Brexit basato su punti che consentirà al Regno Unito di "dare priorità alle competenze e al talento di cui abbiamo bisogno per far crescere il nostro economia e sostenere il nostro servizio sanitario nazionale". (Rel)