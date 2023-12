Lazio: innovazione in impianti industriali, premiati vincitori "Smart Energy for industry"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati premiati quest’oggi a Roma, presso la sede di Palazzo Merulana, i vincitori della challenge “Smart Energy for Industry 5.0”, lanciata dalla Regione Lazio e da Lazio Innova insieme a Geoside, Energy Service Company del Gruppo Italgas. Alla finale sono intervenuti Marco Girotto, responsabile marketing and innovation di Geoside e Luigi Campitelli, direttore spazi attivi e open innovation di Lazio Innova. L’obiettivo della sfida è stato quello di selezionare soluzioni innovative e sostenibili, per ottimizzare le tecnologie degli impianti industriali e del settore terziario. Sono sei i team che si sono contesi la vittoria finale: Iscleanair, l’azienda romana ha presentato una soluzione innovativa per la purificazione dell'aria e per il risparmio energetico, che prevedono anche servizi di monitoraggio, gestione e assistenza tecnica;Itslitbox, l’impresa ha creato un prodotto facile da usare per ridurre gli sprechi energetici e le emissioni di CO2 utilizzando un solo dispositivo e tramite AI; Utuyakta, l’azienda svedese ha realizzato una soluzione di manutenzione predittiva e di risparmio energetico appositamente personalizzata per i compressori d'aria. (segue) (Com)