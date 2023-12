Lazio: innovazione in impianti industriali, premiati vincitori "Smart Energy for industry" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i finalisti anche High Performance Analytics, lo spin off trentino ha presentato un progetto che prevede una analisi predittiva di rilevamento di anomalie e guasti, con previsione del rischio, riconoscimento delle immagini, Pnl e ottimizzazione combinatoria; Bps International, l’azienda tedesca, ha realizzato un hardware proprietario, per ottimizzare i sistemi ad alta intensità energetica e migliorare l'efficienza energetica in contesti industriali; The predicitive company, una soluzione SaaS per l'ottimizzazione energetica e la manutenzione predittiva basata su AI, è invece l’innovazione presentata dall’azienda spagnola. Al termine dell’innovation day che si è svolto davanti ad una commissione formata da esperti di Lazio Innova e Geoside, si è aggiudicato il primo premio il team di Utuyakta. Secondi classificati High Performance Analytics. Al terzo posto Iscleanair. Lazio Innova ha messo in palio per il vincitore 20 mila euro e servizi specialistici, mentre Geoside ha garantito la realizzazione di un proof of concept per un valore di almeno 10 mila euro. (segue) (Com)