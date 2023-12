Lazio: innovazione in impianti industriali, premiati vincitori "Smart Energy for industry" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al secondo e terzo classificato Lazio Innova fornirà, tramite la rete Spazio Attivo, servizi go to market per lo sviluppo dei business model. L’iniziativa rientra nel programma strategico di “Open Innovation” della Regione Lazio, attraverso il quale le esigenze di innovazione delle grandi imprese incontrano le idee e i progetti di team e startup. A oggi sono state realizzate da Lazio Innova 29 challenge, mentre sono 550 i progetti che si sono candidati per rispondere alle sfide di innovazione. Sono, infine, 174 le imprese e i team che sono stati avviati nei percorsi di mentorship e di assistenza negli Spazi Attivi, con 20 Proof of Concept (Poc) finalizzati. (Com)