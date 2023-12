Russia-Turchia: Putin, nostre relazioni sono a buon livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Turchia sono a un buon livello. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, sottolineando che i rapporti tra Mosca e Ankara si basano "su molti anni di esperienza nella cooperazione efficace in vari settori". "Entrambe le parti sono determinate a sviluppare ulteriormente legami basati sui principi di buon vicinato, partnership e beneficio reciproco. Tutte le questioni bilaterali chiave sono all'ordine del giorno dei nostri contatti regolari con il presidente (turco Recep Tayyip) Erdogan", ha affermato Putin durante la cerimonia di presentazione delle credenziali di diplomatici stranieri al Cremlino. Mosca sta anche collaborando attivamente con Ankara nel settore energetico, ha aggiunto il capo dello Stato. Il titolare del Cremlino ha poi ricordato che l'agenzia energetica russa Rosatom è impegnata a costruire “la prima centrale nucleare turca ad Akkuyu” e che “una stretta cooperazione è stata stabilita nel settore del gas nell'ambito del funzionamento dei gasdotti Blue Stream e Turkish Stream”. “Sono in corso anche lavori per creare uno snodo di distribuzione del gas in Turchia", ha infine concluso Putin. (Rum)