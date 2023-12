Medio Oriente: oltre 260 mila israeliani hanno richiesto la licenza per armi dall’inizio del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 260 mila cittadini d’Israele hanno richiesto il porto d'armi dall’inizio del conflitto tra il movimento islamista palestinese Hamas e l’esercito israeliano, scoppiato il 7 ottobre scorso. Lo ha reso noto il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, in una riunione di partito in parlamento, durante la quale ha affermato che "l’aumento delle richieste è stato possibile grazie alla decisione del governo di allentare i requisiti di ammissibilità per richiedere una licenza per armi da fuoco". Ben Gvir ha dichiarato che nell'ultimo periodo il ministero ha concesso fino a 3 mila approvazioni al giorno, rispetto alle poche centinaia del periodo antecedente alla guerra. Ben Gvir ha consentito ai volontari che partecipano al Servizio civile nazionale di esaminare le licenze di armi da fuoco, come ha fatto sapere il quotidiano israeliano “Times of Israel”. La scorsa settimana il Comitato di controllo statale aveva richiesto di interrompere questa pratica, ma il ministro ha dichiarato che aggiungerà "più volontari, più persone nel servizio nazionale, perché un'arma salva vite umane". (Res)