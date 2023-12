Francia: Corte europea diritti dell'uomo apre inchiesta per sindacalista ferito durante manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte europea dei diritti dell'uomo ha aperto una procedura contro la Francia per "atto di tortura" o "trattamento inumano e degradante" dopo che un sindacalista, Laurent Theron, ha perso un occhio durante una manifestazione contro la riforma del lavoro nel 2016. "L'apertura di questa procedura potrebbe avere delle ripercussioni significative, dal momento che numerose inchieste sono in corso riguardo a manifestanti feriti dopo Laurent Theron, soprattutto durante il movimento dei gilet gialli", hanno spiegato in un comunicato i legali di Theron. (Frp)