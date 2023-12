Energia: Coldiretti, calo bolletta gas aiuta famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inversione di tendenza è un segnale importante per imprese e famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla riduzione della bolletta del gas in calo delll’1,3 per cento per i consumi di novembre rispetto ad ottobre per la famiglia tipo in tutela. Il calo della spesa energetica ha un doppio effetto positivo perché – sottolinea la Coldiretti – aumenta il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma riduce anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno. Il costo dell’energia – conclude la Coldiretti – si riflette infatti in tutta la filiera e riguarda sia le attività agricole ma anche la trasformazione e la distribuzione. (Com)