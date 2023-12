Inflazione: Urso e Lollobrigida presiedono secondo tavolo permanente su trimestre anti-inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Palazzo Piacentini si è tenuta la seconda riunione del tavolo permanente con le associazioni aderenti al trimestre anti-inflazione per fare un punto sui primi risultati dell’iniziativa. La riunione – riferisce una nota – è stata presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Presenti le 16 associazioni del settore del commercio e della distribuzione e le 20 associazioni dei settori industria, agricoltura, artigianato e cooperative, oltre ai rappresentanti del ministero dell’Economia e delle Finanza e del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. “A due mesi dall’avvio del trimestre anti-inflazione possiamo dirci soddisfatti dei risultati raggiunti. L’iniziativa ha contribuito a contenere i prezzi per i beni di prima necessità, alimentari e non, e a rilanciare i consumi. Il Patto anti inflazione ha inoltre registrato un consenso straordinario, con circa 32.000 punti vendita della distribuzione e del commercio aderenti in tutta Italia, oltre ad aziende leader del Made in Italy e a grandi marchi internazionali, che hanno permesso di mettere a disposizione dei cittadini un carrello tricolore con prodotti di alta qualità, a prezzi calmierati”, ha affermato il ministro Adolfo Urso, che ha illustrato i primi risultati del trimestre. (segue) (Com)