Inflazione: Urso e Lollobrigida presiedono secondo tavolo permanente su trimestre anti-inflazione (2)

24 luglio 2021

- A ottobre i dati hanno evidenziato una crescita delle vendite e un contenimento dei prezzi per i beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel cosiddetto “carrello della spesa”, oltre che sui prodotti per l’infanzia e per la cura della persona. Il volume delle vendite di beni di largo consumo nei supermercati (grocery) è cresciuto del 1,7 per cento a ottobre 2023, invertendo la tendenza negativa dei mesi precedenti. La variazione tendenziale dei prezzi è scesa al 5 per cento, rispetto al +7 per cento di settembre. Lusinghieri anche i dati sull’inflazione: il tasso di crescita su base annua dei prezzi al consumo (Ipca) è passato da +1,8 per cento di ottobre a +0,7 per cento a novembre, un dato nettamente più basso della media dell’Area Euro (+2,4 per cento a novembre) e di Francia (+3,8 per cento a novembre), Spagna (+3,2 per cento a novembre) e Germania (+2,3 per cento a novembre). “Il carrello tricolore è un esperimento riuscito. Un’iniziativa che dimostra come il governo Meloni sia attento alle problematiche degli italiani e conferma il lavoro osmotico e sinergico tra i vari ministeri. Quando l’Italia fa sistema, come in questo caso che ha visto la collaborazione anche del mondo produttivo, i risultati arrivano”, ha dichiarato il ministro Lollobrigida. (Com)