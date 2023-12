Imprese: Assolombarda, nel lodigiano tengono, anche se il rallentamento della domanda pesa sul PIL

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lodigiano, nonostante la debolezza della domanda rallenti lo slancio, si conferma un territorio con un sistema economico reattivo. Nel 2022 record di ricavi per le 200 imprese che compongono la classifica TOP200 pari a 12,8 miliardi di euro e la somma algebrica dei loro risultati di esercizio si attesta a 709 milioni di euro. Le aziende in utile sono l'89,5 per cento delle imprese di poco sotto all'90 per cento, massimo storico toccato nel 2018. Inoltre, la provincia di Lodi risulta la terza provincia lombarda per occupazione femminile, dopo Milano e Monza Brianza. È questa, in estrema sintesi, la fotografia del tessuto produttivo della provincia di Lodi che emerge dalla sesta edizione di Top200, la ricerca realizzata dal Centro Studi Assolombarda in collaborazione con PwC Italia e Banco BPM. L'analisi si basa sull'elaborazione dei bilanci 2022 delle prime 200 realtà ordinate per fatturato e sulla survey su prospettive e rischi del quadro economico, con un focus sulla componente femminile nelle imprese del territorio. "I dati che emergono dalla ricerca del Top200 rivelano la grande forza delle imprese lodigiane che, insieme a quelle di Milano, Monza e Brianza e Pavia, costituiscono un tessuto imprenditoriale e manifatturiero che è un modello a livello internazionale - ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada- Se per l'FMI nel biennio 2021 - 2022 l'economia italiana è cresciuta più di quella mondiale nel suo complesso, di quella dell'Euro-area, nonché della media dei paesi avanzati, molto lo dobbiamo a questo modello vincente formato da tanti 'leader globali specializzati' che hanno la performance nel loro dna. Un patrimonio che va assolutamente valorizzato per sostenere la crescita. Vorrei però sottolineare anche l'importanza di un altro tema fondamentale per lo sviluppo, che è l'impresa al femminile, focus dell'edizione di quest'anno del Top 200. Le imprese di Lodi e dei territori di Assolombarda registrano dati positivi, ma siamo ancora nel mezzo di un processo non ancora concluso. Il tema è certamente sociale, ma anche economico: l'Istituto Europeo per la Parità di Genere stima che la promozione della parità potrebbe portare ad un aumento del PIL del 12 per cento a livello continentale entro il 2050. È questa la strada da seguire per diventare sempre più competitivi". (segue) (Com)