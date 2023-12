Imprese: Assolombarda, nel lodigiano tengono, anche se il rallentamento della domanda pesa sul PIL (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La debolezza della domanda, nel corso di questo 2023 sta mettendo il freno all'economia del lodigiano che mostra uno slancio ridotto, tuttavia il sistema industriale è reattivo tanto che rispetto a prima della pandemia, a fine 2023 registrerà un valore aggiunto maggiore del +6,2 per cento a differenza del -2,9 per cento dell'industria lombarda. La produzione manifatturiera lodigiana, nel 2022, ha ampliato l'attività del +3,9 per cento, superando i livelli antecedenti la pandemia del +9,3 per cento, solo di poco al di sotto del +10,8 per cento regionale. L'export ha raggiunto i 5,4 miliardi di euro, +39,6 per cento rispetto al 2021, +50,5 per cento rispetto al 2019, entrambe variazioni ben più alte della media regionale :+18,9 per cento nei confronti del 2021 e +27,3 per cento rispetto al 2019. Il tasso di occupazione, secondo solo a Milano è sceso leggermente al 67,7 per cento nel 2022, lo scorso anno era al 68 per cento. In calo il tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 5,3 per cento nel 2021 e il 5,1 per cento nel 2022. Nel 2023 la produzione manifatturiera ha segnato nel primo trimestre un +5,2 per cento con un dato lombardo del +2,5 per cento e nel secondo trimestre un +2,8 per cento, più alto di quello lombardo che si attesta su un +0,5 per cento. (segue) (Com)