Imprese: Assolombarda, nel lodigiano tengono, anche se il rallentamento della domanda pesa sul PIL (3)

- Anche quest'anno bene l'export con un nuovo record di 2,8 miliardi di export tra gennaio e giugno, con un incremento a valori correnti pari al +11,8 per cento (+3,8 per cento in Lombardia). In questo ultimo scorcio dell'anno la fiducia delle imprese si è ridimensionata come conseguenza di un più deciso raffreddamento della domanda. Il rallentamento della domanda complessivamente sul 2023 influirà sul PIL del lodigiano che chiude l'anno con un +0,9 per cento, al pari della Lombardia. Se si guarda ai comparti, l'industria è in calo dello -0,7 per cento, le costruzioni dopo i rialzi degli anni precedenti flettono del -0,1 per cento, mentre i servizi e il commercio trainano ancora con un +1,6 per cento. Sul fronte del mercato del lavoro nel 2023 è previsto un aumento del +1,4 per cento in termini di occupazione, un dato che supera del + 4,5 per cento quello del 2019. "In questi ultimi anni, nonostante le emergenze e le grandi complessità come il Covid, i conflitti internazionali e i rincari energetici, In termini di performance le imprese che compongono la TOP200 si sono strutturate e rafforzate -ha affermato Fulvio Pandini, Presidente della Sede di Lodi di Assolombarda -. Sia la soglia minima di fatturato della classifica sia la soglia massima sono difatti in forte crescita rispetto allo scorso anno. La tenuta delle imprese lodigiane è evidenziata anche dai dati raccolti dal Centro Studi di Assolombarda in cui ben oltre la metà prevede di chiudere il 2023 con un fatturato in crescita e, guardando al 2024, solo il 4 per cento prevede una diminuzione". (Com)