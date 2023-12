Tlc: Romano (Tim), importante collaborazione con operatori comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando “parliamo di ‘ecosistema’ dobbiamo dire che è fondamentale la collaborazione con gli operatori della comunicazione” ma “oggi c’è questa tendenza ad abbassare la barriera della collaborazione”. Lo ha detto la presidente di Sparkle e Chief network operations and wholesale officer di Tim, Elisabetta Romano, in occasione dell’evento dal titolo “Ericsson day – 5G for critical national infrastructure”. “Tante sono le iniziative tecniche, come quelle che facilitano l’inter-lavoro con gli operatori. Dobbiamo capire cosa fare nell’industria dei semi-conduttori per far decollare il 5G per tutte le varie industrie”, ha concluso Romano.(Rin)