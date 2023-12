Governo: M5s a Renzi, accordi con Lollobrigida? Anniversario referendum gli dà alla testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il senatore Renzi ha dichiarato oggi che proporrà una mozione di sfiducia su Lollobrigida e che è pronto a farla da solo, perché Pd e M5s fanno accordi con il ministro e lo difendono sempre. Evidentemente, preoccupato per i sondaggi che lo vedono annaspare, Renzi è pronto a dire qualsiasi sciocchezza in cambio di un po' di visibilità in vista delle Europee". Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento cinque stelle in commissione Agricoltura Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi e Sergio Costa. "Oppure - proseguono - l'anniversario del referendum costituzionale che ha segnato la fine della sua leadership politica gli dà alla testa. Forse avrebbe fatto meglio a mantenere la sua promessa e lasciare la politica, invece di rincorrere briciole percentuali con dichiarazioni fantascientifiche. Il Movimento cinque stelle è la forza che ha fatto l'opposizione più dura in Aula e Renzi sembra il bue che dà del cornuto all'asino, dal momento che più di una volta ha già finito per correre in soccorso di questa maggioranza".(Com)