Regno Unito: Cleverly annuncia nuove misure per fermare immigrazione legale

- Il ministro dell'Interno del Regno Unito, James Cleverly, ha assicurato che il nuovo piano del governo conservatore per ridurre l'immigrazione legale farà calare il numero annuale di immigrati di circa 300 mila unità. In primo luogo, ha spiegato Cleverly alla Camera dei Comuni, l’esecutivo "porrà fine all'abuso dei visti sanitari e assistenziali", impedendo agli operatori sanitari stranieri di portare familiari a carico. Il ministro ha inoltre annunciato un aumento della soglia salariale minima per un visto lavorativo, da 26.200 a 38.700 sterline (cioè da 3.058 a 45.176 euro). Insieme a questa misura, Cleverly ha annunciato anche un aumento del reddito minimo per il rilascio dei visti familiari, da 18.600 a 38.600 sterline (cioè da 21.712 a 45.059 euro). Infine, il ministro britannico ha ordinato una revisione del percorso dei visti per laureati per "prevenire abusi e proteggere l'integrità e la qualità dell'istruzione superiore del Regno Unito". "Adesso basta. La politica dell'immigrazione deve essere giusta, legale e sostenibile", ha concluso Cleverly. (Rel)