Regionali Abruzzo: Fd'I, ufficializzate liste candidati

- Fratelli d'Italia Abruzzo, come annunciato durante i congressi provinciali conclusisi ieri, ufficializza le liste dei propri candidati per le elezioni regionali del prossimo 10 marzo. "Si tratta di nomi fortemente rappresentativi del territorio - afferma il senatore e segretario regionale Fd'I, Etelwardo Sigismondi - e di grande competenza amministrativa. Molti di loro, infatti, hanno già esperienze elettive, come i consiglieri regionali uscenti, ai quali si uniscono esponenti espressione della società. Siamo fieri del lavoro svolto nella costruzione della lista - commenta - abbiamo composto una importante squadra che affiancherà la candidatura del presidente, Marco Marsilio. In questi anni sono stati conseguiti rilevanti risultati dal governo regionale grazie ad una azione incisiva che riteniamo fondamentale, per la crescita dell'Abruzzo, far proseguire per il prossimo quinquennio. Ringrazio i candidati delle nostre liste e tutti coloro che avevano dato la disponibilità a far parte del progetto. Nei prossimi giorni - conclude Sigismondi - presenteremo i candidati alla stampa, con singoli eventi per dare voce diretta ai territori". (segue) (Com)