Medio Oriente: Rutelli, Roma chiede sicurezza, convivenza e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Medio Oriente "sono settimane tragiche con l’aggressione terroristica di Hamas e la risposta militare pesantissima di Israele. Negli anni Novanta era viva la speranza che la soluzione 'due popoli due Stati’ garantisse la sicurezza di Israele da chi avrebbe voluto spazzarlo via, e il diritto del popolo palestinese ad avere il giusto, stabile riconoscimento”. Lo ha detto l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, durante il suo intervento all'evento "Il nostro alfabeto per Roma" organizzato all'Auditorium per il trentennale dell'elezione diretta dei sindaci. Ad esempio "in occasione della manifestazione in cui, per celebrare il 50mo della nascita dello Stato di Israele, per la prima volta tornarono gli ebrei romani ghettizzati e perseguitati per secoli, all’Arco di Tito, simbolo della distruzione nel 70 d.C. del Tempio di Gerusalemme e del ratto della menorah. O quando vennero il presidente Scalfaro e il futuro presidente di Israele, Arafat, perchè il Comune consegnò una sede per la rappresentanza dell’Autorità nazionale Palestinese a Roma e in Italia in Piazza San Giovanni in Laterano. La dolente cerimonia con Leah Rabin - ha aggiunto - per onorare suo marito, Premio Nobel per la Pace, assassinato da un connazionale terroristica. Noi vogliamo - ha concluso l’ex sindaco - Roma laica e cristiana lo chiede, lo esige, che si tornino a costruire legalità, rispetto, sicurezza, convivenza, pace". (Com)