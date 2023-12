Migranti: Colucci (M5s), su centri in Albania fallimento sempre più evidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni giorno che passa il fallimento del governo nella gestione del dossier immigrazione diventa sempre più grande e conclamato. Oggi il quotidiano 'La Repubblica' diffonde altri dettagli sconcertanti sull'accordo con L'Albania. Noi lo avevamo detto subito, piano piano tutto sta diventando ancor più evidente. Il costo stimato per la costruzione di un centro di trattenimento di migranti in Albania ammonterà al doppio rispetto a quanto si spende per realizzarne uno in Italia". Lo afferma il deputato M5s Alfonso Colucci, capogruppo in commissione Affari costituzionali. "I 300 milioni di euro complessivi per l'attuazione dell'accordo sono un'enormità a fronte del costo di 52 milioni sostenuto dall'Italia per i dieci Cpr negli ultimi quattro anni. Questa enorme spesa, peraltro, servirà per portare lì non 36 mila persone ogni anno, come diceva il governo, ma solo 10 mila a essere particolarmente ottimisti. Le nostre stime ci fanno pensare che verosimilmente saranno molti di meno, perché non sarà possibile un tale turnover mensile tra entranti e uscenti. I presupposti sono gli stessi dell'accordo con la Tunisia e dei quattro decreti legge con cui il governo ha cercato di gestire una situazione molto complessa su cui brancola nel buio: sono i presupposti di un totale fallimento della politica migratoria del governo Meloni. Questo grave sperpero dei soldi degli italiani serve, infatti, al governo non per una seria gestione del fenomeno migratorio ma per la propria campagna elettorale in vista delle europee: Meloni mette a carico degli italiani i costi della propria propaganda. Tutto questo è già grave di per sé ma lo è ancor di più in un momento, quale quello attuale, di profonda sofferenza delle famiglie italiane, oppresse da una manovra di bilancio recessiva ed ingiusta", conclude.(Rin)