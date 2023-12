Venezuela: Territorio Esequibo, referendum consultivo rilancia dubbi sulla stabilità della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela sta in queste ore celebrando la "schiacciante" affermazione dei "sì" ai cinque quesiti referendari con cui portare avanti le rivendicazioni sul territorio Esequibo, la regione ricca di risorse naturali contesa dalla confinante Guyana. Una iniziativa che, oltre ad aprire nuove polemiche sulla trasparenza del sistema elettorale, rilancia l'allarme sulla stabilità della regione. L'attenzione è soprattutto rivolta alle possibili conseguenze del quesito numero 5, quello con cui si chiede l'accordo per la "creazione" di uno Stato della Guayana Esequiba, nel territorio conteso. Si parla, nello specifico. di un "piano accelerato per garantire attenzione integrale alla popolazione attuale e futura di questo territorio". Incassato il "volere della maggioranza" dei venezuelani, pur se in un referendum dal mero valore consultivo, le diverse autorità di governo hanno assicurato che lavoreranno per "soluzioni pacifiche", scartando - seppur senza nominarla - ogni ipotesi di annessione con la forza. (segue) (Vec)