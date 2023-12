Venezuela: Territorio Esequibo, referendum consultivo rilancia dubbi sulla stabilità della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema che aveva acceso l'allarme non solo della Guyana, pronta a garantire che "opporrà resistenza" ad eventuali offensive, ma anche di almeno altri due importanti attori regionali: gli Stati Uniti, che la scorsa settimana avevano inviato proprio a Georgetown una squadra di specialisti per la formazione dell'esercito locale, e il Brasile che - avvertendo movimenti sospetti di truppe venezuelane - aveva annunciato il rafforzamento della propria presenza alla frontiera. Inoltre, timorosa che il referendum potesse inficiare la soluzione pacifica del contenzioso, la Guyana aveva cercato di ottenerne la sospensione, ma la Corte internazionale di giustizia (Cig), chiamata a premere su Caracas, si è limitata ad invitare le parti a non prendere iniziative che possano aumentare la tensione. (segue) (Vec)