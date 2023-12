Germania: Corte dei conti, bilancio 2023 rimane estremamente problematico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio per il 2023 della Germania rimane “estremamente problematica sul piano costituzionale”, anche tenendo conto del progetto di finanziaria supplementare e della richiesta del governo federale di sospendere il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo alla spesa pubblica previsto dalla Costituzione tedesca. È quanto afferma la Corte dei conti federale (Brh) in una comunicazione inviata alla commissione Bilancio del Bundestag, in cui accusa l'esecutivo di non tenere conto di tutti i fondi speciali nel calcolo dei debiti consentiti. In questo modo, il livello di indebitamento “rilevante ai fini della normativa sul debito è incompleto”. Per il Brh, conteggiare tali spese è invece necessario. Inoltre, la legittimazione retroattiva delle uscite già decise, con riguardo sia alla manovra supplementare sia alla sospensione del “freno all'indebitamento”, potrebbe entrare in conflitto costituzionale con i diritti del parlamento in materia di bilancio. In particolare, una disattivazione retroattiva del vincolo al disavanzo non ha efficacia retroattiva. Per la magistratura contabile, “ora è tanto più importante garantire che la pianificazione del bilancio 2024 sia al di là di ogni dubbio costituzionale”. (Geb)