Energia: Boccia (Pd), votiamo proroga mercato tutelato, si può fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Hanno stravolto i pilastri del Pnrr, che lo ricordo era stato concepito e ottenuto per fare la riforma della giustizia e della Pa e aggredire e superare le disuguaglianze di cui soffre il Paese, a partire dal Sud, e invece sta diventando tutt'altro di cui neanche sappiamo i dettagli, e non si può cambiare una regola di dettaglio come la proroga del mercato tutelato? Nei prossimi giorni in Parlamento si discuteranno gli emendamenti delle opposizioni al decreto Anticipi e alla Manovra, noi diciamo: proroghiamo di uno o due anni il mercato tutelato. Se la politica decide, si fa". Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, a Skytg24 Economia. "La fine del mercato tutelato, lo ripeto - ha aggiunto Boccia - era stata decisa dal governo Draghi, sostenuto anche dalla Lega, perché allora il mercato libero era più conveniente. Dopo la guerra in Ucraina non è più così, non sappiamo come sarà in futuro. Per questo è ragionevole una proroga, per proteggere le famiglie più fragili". (Rin)