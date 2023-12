Serbia-Italia: domani Meloni a Belgrado, focus su cooperazione economica, Kosovo e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà domani a Belgrado per un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic. A quanto si apprende, il colloquio, che si svolgerà dalle 13 alle 15:15 circa al Serbia Palace, mira a consolidare l’eccellente partenariato bilaterale, che conosce una nuova fase espansiva grazie al forte impulso del primo Business and Science Forum italo-serbo, svoltosi a Belgrado il 21-22 marzo. Nel quadro del Forum è stata concordata la creazione di un Comitato economico congiunto Italia-Serbia, finalizzato alla promozione di investimenti e cooperazione economica, la cui prima riunione dovrebbe tenersi nel 2024. Sempre a quanto si apprende, uno dei temi dell’incontro sarà proprio la cooperazione economica, che rappresenta il pilastro del partenariato strategico italo-serbo. Nei primi sei mesi del 2023 l’interscambio commerciale ha registrato un valore di 1.902 milioni di euro. Nello stesso periodo, l’Italia è risultata il terzo Paese fornitore della Serbia e il terzo mercato di destinazione dei prodotti serbi. Nel Paese balcanico operano circa 1.200 imprese italiane. Cassa depositi e prestiti (Cdp), Simest e Sace hanno rafforzato la propria presenza nel Paese con l’apertura di uffici a Belgrado e il lancio di importanti strumenti finanziari a sostegno delle Pmi italiane. La cooperazione economica punta a rafforzarsi nei settori ad alto contenuto innovativo-tecnologico con l’organizzazione a Belgrado di un Forum sull’innovazione Italia – Serbia (5-6 dicembre) per individuare aree di cooperazione nel settore delle tecnologie digitali. Altre due aree di potenziale crescita sono energia e industria della difesa. (segue) (Res)