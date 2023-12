© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovviamente, non mancherà nemmeno un confronto sui temi europei e internazionali. A quanto si apprende, diversi Stati membri dell’Ue sono perplessi dal rapporto tra Belgrado e Mosca e lo ritengono un rischio per l’Unione. Tuttavia, il processo di integrazione europea resta la strada maestra per ancorare la Serbia al campo occidentale. Anche la questione del Kosovo rimane un elemento centrale della vita politica in Serbia. Nell’ottica italiana ed europea è fondamentale evitare che le recenti tensioni nel nord del Kosovo ostacolino il dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall’Ue e l’accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, raggiunto a marzo a Ocrida, in Macedonia del Nord. La visita di Meloni serve anche a sostenere questo dialogo. In relazione alla guerra in corso in Ucraina, la priorità serba resta quella di mantenersi in equilibrio tra gli interessi che la legano alla Russia – dalle affinità culturali e religiose, all’energia, al sostegno sul Kosovo – e al campo occidentale, con l’Ue che resta di gran lunga il primo investitore nel Paese balcanico. (Res)