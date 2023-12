Serbia: capolista coalizione "Serbia contro la violenza", siamo contro piano europeo per il Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo stesso Aleksic quindi anche l'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo ha "perso ogni significato". "La Zso avrebbe dovuto essere costituita molto prima, quando è stato firmato l'Accordo di Bruxelles, quando aveva un senso. In questo momento, sembra che con la Zso si stia semplicemente gettando fumo negli occhi a noi serbi per dire che abbiamo ottenuto qualcosa, ma essenzialmente non otterremo nulla", ha affermato il leader politico di Belgrado. (Seb)