I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: operazione anti-tratta, respinti 443 minori non accompagnati dallo Zimbabwe - Le autorità del Sudafrica hanno intercettato decine di autobus che trasportavano 443 bambini, tutti di età inferiore agli otto anni, nel Paese dal vicino Zimbabwe. Ciò fa seguito a un'operazione condotta dall'Autorità sudafricana per la gestione delle frontiere (Bma) e dalla polizia al posto di frontiera di Beitbridge. Il commissario della Bma, Michael Masiapato, ha riferito in una nota che oltre 40 autobus che trasportavano i bambini sono stati fermati alla frontiera nord con lo Zimbabwe prima che entrassero in Sudafrica. Sebbene avessero il passaporto, i minori sono stati bloccati poiché viaggiavano senza genitori, tutori e lettere di autorizzazione, come richiesto dalle normative sudafricane. "I bambini erano vittime della tratta", ha detto Masiapato, aggiungendo di aver contattato le autorità competenti dello Zimbabwe e di aver rispedito indietro i minori. Oltre un milione di zimbabwiani vivono e lavorano in Sudafrica e si ritiene che molti minori raggiungeranno i genitori per le vacanze di Natale dopo la chiusura delle scuole. Il Sudafrica è alle prese con un’ondata di migranti illegali che entrano nel Paese attraverso il confine settentrionale con lo Zimbabwe. (segue) (Res)