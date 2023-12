I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zambia: decine di minatori illegali intrappolati da venerdì in una miniera di rame - Decine di minatori illegali sono intrappolati da venerdì scorso in seguito ad una frana di fango avvenuta in una miniera di rame a cielo aperto nella provincia del Copperbelt, nello Zambia settentrionale. Secondo quanto riferito dai media locali, le squadre di soccorso hanno pompato acqua dai pozzi sotterranei della miniera Sesili a Chingola ma non sono finora riuscite ad entrare in contatto con i minatori. Il presidente Hakainde Hichilema, tornato ieri dalla conferenza Cop28 a Dubai, si è detto rattristato dalla "situazione straziante" e ha inviato i suoi pensieri e le sue preghiere alle famiglie colpite, aggiungendo che gli sforzi del governo sono diretti alle operazioni di salvataggio. Il vicepresidente Mutale Nalumango ha definito un "disastro" l'incidente avvenuto nella miniera di Sesili. L'estrazione illegale è un fenomeno comune in Zambia, uno dei maggiori produttori di rame al mondo. (segue) (Res)